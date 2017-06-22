В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе

Пятидесятилетнего жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Сулаберидзе застрелили в Гагре вечером 21 июня напротив дома №1 по улице Космонавтов.
Как сообщает Генпрокуратура, неустановленное следствием лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в область головы Сулаберидзе. Ранение оказалось сквозное, пострадавший скончался на месте.
Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.