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    В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
    22.06.2017
    Пятидесятилетнего жителя села Хыпста Гудаутского района Геннадия Сулаберидзе застрелили в Гагре вечером 21 июня напротив дома №1 по улице Космонавтов.

    Как сообщает Генпрокуратура, неустановленное следствием лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в область головы Сулаберидзе. Ранение оказалось сквозное, пострадавший скончался на месте.

    Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.




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