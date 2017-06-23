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    Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
    23.06.2017
    40-й раунд женевских переговоров закончился. Грузинская сторона положительно оценивает переговоры.

    По информации заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава, рассмотрение вопросов проходило в конструктивной обстановке, если не считать вопрос возвращения вынужденно перемещенных лиц в места своего проживания, во время которого российская, осетинская, и абхазская сторона демонстративно покинула зал переговоров.

    По информации Канкава, разговор также коснулся нарушения прав грузин, проживающих в Гали, их паспортизации, и ограничения получения образования на родном языке. А также рассмотрели вопрос незаконных заключенных, и убийцы Гиги Отхозория.

    "Единственная причина, из-за чего прекратились наши переговоры, был вопрос, когда мы перешли на достойное возвращение беженцев и вынужденно перемещенных лиц в свои дома. Российская делегация, и абхазская и осетинская сторона демонстративно покинула зал, соответственно, нам не удалось содержательно рассмотреть этот вопрос"- заявил Петре Канкава.

    40-й раунд женевских международных переговоров состоялся 20-21 июня. Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с результатами переговоров.

    По сообщению внешнеполитического ведомства, в рамках переговоров состоялась неформальная информационная сессия об опыте свободного передвижения и контактов на административной линии разделения, во время чего рассмотрели пример Кипра. Приглашенный эксперт ознакомил участников переговоров с тем, как обеспечено свободное передвижение, и коммуникация между разделенными обществами на Кипре.

    По информации МИД, особо заострили внимание на необходимость передачи правосудию убийцы Гиги Отхозория, на что четко выразили позицию сопредседатели, со-модераторы, и представители США.

    В рамках женевских международных переговоров был также поставлен вопрос значения возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома, но сразу же, как только началась дискуссия, представители Российской Федерации и оккупационных режимов покинули зал переговоров.

    "Такой безответственный подход еще раз подтверждает отношение Москвы к мандату международных переговоров и миротворческим процессам"- сказано в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

    Очередной раунд женевских международных переговоров состоится 10-11 октября 2017 года.


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