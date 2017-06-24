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    Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
    24.06.2017
    22 июня в ходе проведения российскими оккупационными войсками совместных с абхазскими бандформированиями мероприятий по линии оккупации, в районе села Сида Гальского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

    Как отмечается в сообщении, из схрона изъято: один автомат Калашникова (АК-74) калибра 5.45 мм и боеприпасы к нему; один ручной противотанковый гранатомет (РПГ-26); один пулемет Калашникова (ПКМ); четыре тротиловые шашки; одно гладкоствольное ружье калибра 16 мм и боеприпасы к нему; две самодельные маски для сокрытия лица.

    Проводится "комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону".




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