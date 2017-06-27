На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения

На районном рынке оккупированного Гали мало продуктов и покупателей. Главной причиной являются ухудшившиеся социальные условия населения, и ограничения, установленные де-факто властью для передвижения на Ингурском мосту. Специальный репортаж в связи с этим подготовила местная телекомпания Gal tv.
Население на районный рынок оккупированного Гали приезжает даже из других районов. Рынок функционирует только три дня в течение недели, в понедельник, пятницу, и воскресенье с 7 часов утра до 12:00 часов.
По словам директора рынка Давида Берадзе, торговый объект не может перейти в режим ежедневной работы, поскольку этого не позволяет как количество продавцов, так и покупателей.
"Торговцы должны приехать из сел, а в городе нет такого количества людей, чтобы спрос был большой"- говорит Давид Берадзе.
Журналист телекомпании Gal tv пояснил, что у части продавцов нет также необходимых документов для выезда из региона, поэтому на прилавках нет большого и многообразного выбора.