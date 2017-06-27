.: Лента Новостей
  • Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
  • На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
  • Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
  • Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
  • Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
  • В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
  • Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
  • Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
  • Задержанный в Абхазии гражданин Грузии освобожден - СГБ
  • Задержанных в Абхазии граждан Ирана выдворили с оккупированной территории

    •
     
    На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
    27.06.2017
    На районном рынке оккупированного Гали мало продуктов и покупателей. Главной причиной являются ухудшившиеся социальные условия населения, и ограничения, установленные де-факто властью для передвижения на Ингурском мосту. Специальный репортаж в связи с этим подготовила местная телекомпания Gal tv.

    Население на районный рынок оккупированного Гали приезжает даже из других районов. Рынок функционирует только три дня в течение недели, в понедельник, пятницу, и воскресенье с 7 часов утра до 12:00 часов.

    По словам директора рынка Давида Берадзе, торговый объект не может перейти в режим ежедневной работы, поскольку этого не позволяет как количество продавцов, так и покупателей.

    "Торговцы должны приехать из сел, а в городе нет такого количества людей, чтобы спрос был большой"- говорит Давид Берадзе.

    Журналист телекомпании Gal tv пояснил, что у части продавцов нет также необходимых документов для выезда из региона, поэтому на прилавках нет большого и многообразного выбора.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия