На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения

27.06.2017 На районном рынке оккупированного Гали мало продуктов и покупателей. Главной причиной являются ухудшившиеся социальные условия населения, и ограничения, установленные де-факто властью для передвижения на Ингурском мосту. Специальный репортаж в связи с этим подготовила местная телекомпания Gal tv.



Население на районный рынок оккупированного Гали приезжает даже из других районов. Рынок функционирует только три дня в течение недели, в понедельник, пятницу, и воскресенье с 7 часов утра до 12:00 часов.



По словам директора рынка Давида Берадзе, торговый объект не может перейти в режим ежедневной работы, поскольку этого не позволяет как количество продавцов, так и покупателей.



"Торговцы должны приехать из сел, а в городе нет такого количества людей, чтобы спрос был большой"- говорит Давид Берадзе.



Журналист телекомпании Gal tv пояснил, что у части продавцов нет также необходимых документов для выезда из региона, поэтому на прилавках нет большого и многообразного выбора.













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