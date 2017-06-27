Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации

На совещании де-факто администрации оккупированного Гальского района Абхазии был поставлен вопрос тачек, передвигающихся на Ингурском мосту.



По информации журналиста местной телекомпании Gal tv, в де-факто администрации считают, что "использование тачек как средства пересечения государственной границы не отражается положительно на имидже страны, тогда как для перевозки пассажиров назначен микроавтобус, и местная власть не жалеет усилий для налаживания дорожной инфраструктуры".



Журналист не говорил в сюжете о том, какой последовал отзыв на этот вопрос на т.н. совещании. Местная телекомпания Gal tv каждую неделю освещает совещания т.н. администрации оккупированного Гальского района.











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