Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии

28.06.2017 В сезон отпусков МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными при покупке путевок в сети Интернет.



Так, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по го Саранск поступило заявление 71-летнего местного жителя.



Мужчина пояснил, что собирался на отдых в Республику Абхазию и нашел сайт пансионата, где забронировал комфортабельный номер. Заявитель перечислил стопроцентную предоплату, в размере 28,5 тысяч рублей, на указанный счет. За день до отъезда потерпевший решил уточнить будет ли обеспечен трансфер от вокзала до пансионата, но все контактные телефонные номера организации оказались недоступны, а сайт удален.



На сегодняшний день по данному факту проводится проверка. Полицейскими установлено, что банковский счет, куда были перечислены денежные средства, открыт в городе Сочи. Розыск подозреваемых продолжается.



Уважаемые жители региона! Убедительная просьба в процессе поиска сайтов санаториев, пансионатов, гостевых домов и гостиниц проверять их реальное наличие в месте вашего запланированного отдыха!









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