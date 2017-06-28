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    Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
    28.06.2017
    В сезон отпусков МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными при покупке путевок в сети Интернет.

    Так, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по го Саранск поступило заявление 71-летнего местного жителя.

    Мужчина пояснил, что собирался на отдых в Республику Абхазию и нашел сайт пансионата, где забронировал комфортабельный номер. Заявитель перечислил стопроцентную предоплату, в размере 28,5 тысяч рублей, на указанный счет. За день до отъезда потерпевший решил уточнить будет ли обеспечен трансфер от вокзала до пансионата, но все контактные телефонные номера организации оказались недоступны, а сайт удален.

    На сегодняшний день по данному факту проводится проверка. Полицейскими установлено, что банковский счет, куда были перечислены денежные средства, открыт в городе Сочи. Розыск подозреваемых продолжается.

    Уважаемые жители региона! Убедительная просьба в процессе поиска сайтов санаториев, пансионатов, гостевых домов и гостиниц проверять их реальное наличие в месте вашего запланированного отдыха!


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