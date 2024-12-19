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    У абхазского «парламента» открыли стрельбу - один депутат «депутат» убит
    19.12.2024
    Сегодня в "парламенте" Абхазии обсуждали законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания «депутаты» Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Харазия достал огнестрельное оружие и стал стрелять в КанаКварчия.

    По предварительным данным, ранение получили Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.

    Пуля попала в Вахтанга Голандзия в голову, в результате чего тот скончался. Кварчия ранен в руку. Последний находится в республиканской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.

    Адгур Харазия скрылся с места преступления.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.


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