У абхазского «парламента» открыли стрельбу - один депутат «депутат» убит

Сегодня в "парламенте" Абхазии обсуждали законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания «депутаты» Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Харазия достал огнестрельное оружие и стал стрелять в КанаКварчия.
По предварительным данным, ранение получили Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.
Пуля попала в Вахтанга Голандзия в голову, в результате чего тот скончался. Кварчия ранен в руку. Последний находится в республиканской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.
Адгур Харазия скрылся с места преступления.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.