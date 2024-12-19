﻿

У абхазского «парламента» открыли стрельбу - один депутат «депутат» убит

19.12.2024 Сегодня в "парламенте" Абхазии обсуждали законопроект о запрете майнинга. В ходе заседания «депутаты» Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Харазия достал огнестрельное оружие и стал стрелять в КанаКварчия.



По предварительным данным, ранение получили Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия.



Пуля попала в Вахтанга Голандзия в голову, в результате чего тот скончался. Кварчия ранен в руку. Последний находится в республиканской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь.



Адгур Харазия скрылся с места преступления.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.



﻿





* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>