Компании "Черноморэнерго" поручено попросить Тбилиси увеличить энергопоставки

И.о. главы марионеточного правительства Абхазии Валерий Бганба поручил руководству местной энергетической компании "Черноморэнерго" провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии.



На заседании штаба по энергетической безопасности, созданного при правительстве республики, Бганба поручил руководству "Черноморэнерго" обсудить с Грузией вопрос увеличения поставок электроэнергии в зимнее время с гарантиями абхазской стороны по возврату такого же объема электроэнергии грузинским энергокомпаниям в весеннее и летнее время, когда выработка ИнгурГЭС существенно увеличится.



Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия отметил на заседании, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС после осадков, прошедших в последний дни, стал немного увеличиваться и составляет в настоящее время чуть больше 411 метров.



Вырабатываемая ИнгурГЭС электроэнергия потребляется круглые сутки.



"Днем электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток", - сказал он.



В свою очередь, и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что с 4 по 18 декабря в Абхазии изъяли 450 аппаратов для майнинга криптовалют.



"График включений электричества остается прежний, финансовое обеспечение происходит за счет средств "Черноморэнерго" и республиканского бюджета", - сказал он.



Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава назвал отключение интернета в Абхазии с целью противодействия майнингу нежелательной мерой.



"Отключение интернета скажется на работе банковской системы и мобильных операторов, которые заключили межроуминговое соглашение с российскими операторами, они в связи с этим и могут понести финансовые убытки", - заявил он.



Ранее штаб предлагал провайдерам отключать интернет с полуночи до 7 утра с целью противодействия незаконному майнингу криптовалюты.



Из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС (главный источник электроэнергии в Абхазии - ИФ) электричество в Абхазии в дневное время подается на 2 часа 48 минут, а с 21:00 до 07:00 за счет закупаемого в России объема электроэнергии, без ограничений.



Абхазия обратилась к российской стороне с просьбой помочь предотвратить энергетический кризис.



В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки



Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Это единственный объект, который совместно эксплуатируют Абхазия и Грузия после вооруженного конфликта 1992-1993 годов. По договоренности сторон 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.



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