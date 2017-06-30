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    Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
    30.06.2017
    Семью из поселка Свеча Кировской области неизвестный обманул при покупке путевок в пансионат Абхазии, сообщили в управлении МВД по Кировской области, сообщает kirov.aif.ru

    Как рассказала женщина, обратившись в полицию, вместе с семьей она еще весной нашла сайт пансионата в Абхазии. По указанным контактам жители Свечи позвонили и договорились арендовать два домика для летнего отдыха. По электронной почте им прислали договор и счет, на который туристы скинули указанную сумму в размере более 66 тысяч рублей.

    В июне, уже собираясь выезжать на отдых, женщина перезвонила в пансионат, но там ответили, что они не видели ни перечисленных денег, ни человека, который заключил с семьей сделку.

    После обращения в полицию было заведено уголовное дело по факту мошенничества. Личность подозреваемого устанавливается.
    Сотрудники УМВД напоминает, что это не первый случай обмана через «сайты-двойники». По своему дизайну и наполнению они почти не отличаются от оригинального, но в адресе поддельного сайта может быть заменен всего лишь один символ (к примеру, точка на дефис).


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