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    Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа
    14.09.2017
    Правительство Автономной Республики Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа. Размер стипендии составляет 150 лари в месяц, и ее получит один студент магистратуры естествознания и гуманитарного направления Сухумского государственного университета.

    По постановлению правительства А/Р Абхазия, стипендию получит студент с 80% и более академической успеваемостью, у которого опубликованы научные труды, участвовал в научных конференциях, и является общественно активным.

    Согласно постановлению правительства А/Р Абхазия, с целью обеспечения мер по присвоению стипендии, принятия и рассмотрения заявления, представления кандидатов, и выявления стипендианта, при председателе правительства А/Р Абхазия будет создана комиссия.

    Право представить студента для присвоения стипендии есть у Сухумского государственного университета, функционирующего в Тбилиси.


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