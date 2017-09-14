Правительство А/Р Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа

Правительство Автономной Республики Абхазия учредило стипендию имени Ильи Векуа. Размер стипендии составляет 150 лари в месяц, и ее получит один студент магистратуры естествознания и гуманитарного направления Сухумского государственного университета.
По постановлению правительства А/Р Абхазия, стипендию получит студент с 80% и более академической успеваемостью, у которого опубликованы научные труды, участвовал в научных конференциях, и является общественно активным.
Согласно постановлению правительства А/Р Абхазия, с целью обеспечения мер по присвоению стипендии, принятия и рассмотрения заявления, представления кандидатов, и выявления стипендианта, при председателе правительства А/Р Абхазия будет создана комиссия.
Право представить студента для присвоения стипендии есть у Сухумского государственного университета, функционирующего в Тбилиси.