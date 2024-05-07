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    Аслан Бжания освободил Инала Ардзинба от должности «министра иностранных дел»
    07.05.2024
    Т.н. президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания освободил Инала Ардзинба от должности т.н. министра иностранных дел.

    По информации СМИ, указ подписан сегодня, 7 мая. Причина увольнения не называется.

    «Освободить Ардзинба Инала от должности министра иностранных дел Республики Абхазия. Исполнение обязанностей министра иностранных дел Республики Абхазия возложить на заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Тужба Ираклия», – говорится в документе.

    По информации источников «Абхазского портала», освобожденный от должности Инал Ардзинба доставлен в Службу Госбезопасности на допрос.

    Сообщается, что Ардзинба уже около недели не может покинуть Абхазию, а негласный запрет на выезд установлен абхазским лидером Асланом Бжания. С чем это связано, не уточняется.


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