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    ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине
    16.09.2017
    В Берлине открылось представительство торгово-промышленной палаты марионеточного режима оккупированной Россией грузинской территории - Абхазии.

    Согласно информации, глава ТПП Геннадий Гагулия в период с 12 по 14 сентября находился в германии. По данным агентства, представительство находится в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина, возглавил его гражданин Германии Вольфганг Матцке.

    Согласно информации агентства, открытию «представительства» предшествовал многолетний переговорный процесс с государственными ведомствами ФРГ. Сообщается, что на презентации присутствовали представители бизнес-кругов Германии, депутаты Бундестага и журналисты.


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