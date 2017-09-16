ТПП Абхазии сообщает об открытии официального представительства в Берлине

16.09.2017 В Берлине открылось представительство торгово-промышленной палаты марионеточного режима оккупированной Россией грузинской территории - Абхазии.



Согласно информации, глава ТПП Геннадий Гагулия в период с 12 по 14 сентября находился в германии. По данным агентства, представительство находится в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина, возглавил его гражданин Германии Вольфганг Матцке.



Согласно информации агентства, открытию «представительства» предшествовал многолетний переговорный процесс с государственными ведомствами ФРГ. Сообщается, что на презентации присутствовали представители бизнес-кругов Германии, депутаты Бундестага и журналисты.









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