Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным

19.09.2017 Посольство Германии в Грузии прокомментировало информацию, распространенную об открытии представительства торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии в Берлине



В посольстве заявляют, что правительство Германии не рассматривает официальным представительством т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине.



"Для Федеративной Республики Германии вопрос суверенитета и территориальной целостности Грузии не подлежит рассмотрению. Она твердо поддерживает Грузию. Исходя из этого, правительство Германии не рассматривает как официальное представительство т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине"- заявили в посольстве Германии в Грузии.











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