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    Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным
    19.09.2017
    Посольство Германии в Грузии прокомментировало информацию, распространенную об открытии представительства торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии в Берлине

    В посольстве заявляют, что правительство Германии не рассматривает официальным представительством т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине.

    "Для Федеративной Республики Германии вопрос суверенитета и территориальной целостности Грузии не подлежит рассмотрению. Она твердо поддерживает Грузию. Исходя из этого, правительство Германии не рассматривает как официальное представительство т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине"- заявили в посольстве Германии в Грузии.


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