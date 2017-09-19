Германия не считает представительство ТПП Абхазии в Берлине официальным

Посольство Германии в Грузии прокомментировало информацию, распространенную об открытии представительства торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии в Берлине
В посольстве заявляют, что правительство Германии не рассматривает официальным представительством т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине.
"Для Федеративной Республики Германии вопрос суверенитета и территориальной целостности Грузии не подлежит рассмотрению. Она твердо поддерживает Грузию. Исходя из этого, правительство Германии не рассматривает как официальное представительство т.н. Бюро торгово-промышленной палаты Абхазии в Берлине"- заявили в посольстве Германии в Грузии.