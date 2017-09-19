Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии

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19.09.2017 Процесс аннексии Абхазии со стороны России продолжается ускоренными темпами. В рамках этого процесса Россия приняла еще одно решение о создании в Абхазии специализированного таможенного поста. В связи с этим предлагаем заявление, распространенное заместителем председателя Верховного Совета Абхазии Джемалом Гамахария.



К сожалению, на пути аннексии Абхазии Кремль сделал еще один шаг. 12 сентября с.г. руководитель Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации В.Булавин подписал приказ №1446 о создании нового оккупационного органа – специализированного таможенного поста Абхазии. В соответствии с приказом, указанный таможенный пост будет находиться в непосредственном подчинении Федеральной Таможенной Службы. Утверждено и штатное расписание. По существующей информации, в новом оккупационном учреждении в основном будут заняты русские таможенники. Болезненный процесс увольнения абхазских таможенников уже начался.



Определено местонахождение Абхазского таможенного поста – город Сухуми, ул. Кирова (ныне ул. Ардзинба), дом 4. Ему присвоен код – 10000010. Регионом деятельности Абхазского таможенного поста является вся территория Абхазии и русский таможенный пост – многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер. Привязка всей территории Абхазии к русскому таможенному посту наглядно показывает действительное отношение России к «независимости» Абхазии.



Федеральная Таможенная Служба планирует утверждение положения так называемого Абхазского таможенного поста на 29 сентября 2017 года. Приказ вступит в силу через месяц после утверждения положения – с 1 ноября. Контроль за его исполнением возложен на заместителя руководителя Федеральной Таможенной Службы А. Б. Струкова.



За последние годы Россия осуществляет своеобразный штурм на абхазов. Имеется в виду навязанные Абхазии «договора» от 24 ноября 2014 года «О союзничестве и стратегическом партнерстве», от 21 ноября 2015 года о создании объединенной военной группировки, ратификация последнего Россией в ноябре 2016 года, подписанное в сочи 18 мая 2017 года «соглашение» о создании совместного информационно-координационного центра органов МВД и т.д. После всего этого от декларированного суверенитета Абхазии даже на бумаге ничего не осталось. Раньше Москва и Сухуми для самообмана оформляли «межгосударственные» или «межведомственные» т.н. договора, а теперь одно из федеральных учреждений РФ на основе собственного приказа подчиняет себе всю территорию Абхазии.





Всякие комментарии в данном случае считаю излишними, тем не менее скажу, что приказ Федеральной Таможенной Службы от 12 сентября 2017 года является посягательством в самой наглой форме на территориальную целостность Грузии. Настоящим приказом Россия нарушает основополагающие принципы международного права, а также международно-правовые нормы, регулирующие международное сотрудничество в таможенной сфере. Изданием данного приказа Москва игнорирует обязательства, взятые на себя в 2012 году при вступлении во Всемирную Торговую Организацию, в том числе договор между Грузией и Россией, подписанный в Женеве 9 ноября 2011 года об основных принципах, связанных с механизмом мониторинга таможенного администрирования и товарной торговли.



Осуждая политику Российской Федерации, направленную на аннексию Абхазии, выражаем уверенность, что Правительство Грузии при поддержке Всемирной Торговой и Всемирной Таможенной организаций, дружественных государств, с использованием всех возможных политических и правовых рычагов даст надлежащий ответ очередной враждебной вылазке Москвы против Грузии.











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