Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже

20.09.2017 Сыном "генерального прокурора" марионеточного режима Абхазии Зураба Ачба, который в то же время является зятем т.н. премьер-министра, в Новом Афоне была совершена кража, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Сын прокурора был задержан. Об этом пишут абхазские пользователи социальных сетей.



Отмечается, что после его задержания приехал сам генеральный прокурор, т.е. отец задержанного, и попросил сотрудников отдать ему сына, при этом сказал, что когда надо будет, сам его и привезет.



"Но новый начальник Ново-Афонского отдела милиции не отдал задержанного. Вскоре подъехали прокурор города Гудаута Шамба и прокурор генеральной прокуратуры, но и им отказались его отдавать. И только лишь после звонка Рауля Зухба (замглавы МВД Абхазии - ред.) с указанием отпустить сыночка, он был отпущен. Несмотря ни на что материал по краже афонцами был направлен в Гудаутскую милицию. Но, как известно, пока мер никаких более не было принято" - пишут пользователи.













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