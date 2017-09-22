Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС

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22.09.2017 Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной Ингури ГЭС. Так отозвался заместитель председателя парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Резо Арвеладзе на заявление энергетика Темура Чичинадзе о росте импорта электроэнергии. По заявлению Темура Чичинадзе, рекордный рост импорта электроэнергии связан с текущими работами на Ингури ГЭС, и существующими обязательствами с Абхазией.



"Рост импорта можно связать с ремонтными работами, которые проводятся на Ингури ГЭС, а также с обязательствами, которые связывают нас с Абхазией. Согласно этим обязательствам, до 50% выработки Ингури должны забирать они"- заявил Чичинадзе.



По пояснению Арвеладзе, это политический вопрос. По его утверждению, машинный зал Ингури ГЭС находится не неконтролируемой нами территории, в Гали, и его полностью контролирует Абхазия.



"Между абхазской и грузинской стороной существует договоренность, что Абхазия должна забирать 40% выработки Ингури ГЭС, а Грузия – 60%. Абхазская сторона грубо нарушает соглашение. В зимний период абхазская сторона забирает даже все 100% выработки. У управления электросистемы Грузии на данном этапе нет механизма для урегулирования этого. Посмотрим, как будет в будущем. Спрос на электроэнергию увеличивается и в Абхазии. По моей информации, там идет разговор о том, чтобы поставить счетчики населению, что вызовет экономию потребления электроэнергии"- заявил Резо Арвеладзе.



По данным НКРЭ, потребление электроэнергии в Грузии ежегодно в среднем растет на 3,5%. В условиях дефицитного производства электроэнергии импорт электричества в Грузии по сравнению с прошлым годом почти удвоился.



По данным государственной электросистемы Грузии, электроэнергия, выработанная Ингури ГЭС за 8 месяцев 2017 года составила 2620 миллион киловатт часов, из них потребление Абхазии было 1329,0 млн. квт. ч., что составляло 50,7% общей выработки Ингури ГЭС.



В 2016 году Ингури ГЭС выработала 3548,7 млн. квт. ч. элек









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