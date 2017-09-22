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    Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
    22.09.2017
    Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной Ингури ГЭС. Так отозвался заместитель председателя парламентского комитета отраслевой экономики и экономической политики Резо Арвеладзе на заявление энергетика Темура Чичинадзе о росте импорта электроэнергии. По заявлению Темура Чичинадзе, рекордный рост импорта электроэнергии связан с текущими работами на Ингури ГЭС, и существующими обязательствами с Абхазией.

    "Рост импорта можно связать с ремонтными работами, которые проводятся на Ингури ГЭС, а также с обязательствами, которые связывают нас с Абхазией. Согласно этим обязательствам, до 50% выработки Ингури должны забирать они"- заявил Чичинадзе.

    По пояснению Арвеладзе, это политический вопрос. По его утверждению, машинный зал Ингури ГЭС находится не неконтролируемой нами территории, в Гали, и его полностью контролирует Абхазия.

    "Между абхазской и грузинской стороной существует договоренность, что Абхазия должна забирать 40% выработки Ингури ГЭС, а Грузия – 60%. Абхазская сторона грубо нарушает соглашение. В зимний период абхазская сторона забирает даже все 100% выработки. У управления электросистемы Грузии на данном этапе нет механизма для урегулирования этого. Посмотрим, как будет в будущем. Спрос на электроэнергию увеличивается и в Абхазии. По моей информации, там идет разговор о том, чтобы поставить счетчики населению, что вызовет экономию потребления электроэнергии"- заявил Резо Арвеладзе.

    По данным НКРЭ, потребление электроэнергии в Грузии ежегодно в среднем растет на 3,5%. В условиях дефицитного производства электроэнергии импорт электричества в Грузии по сравнению с прошлым годом почти удвоился.

    По данным государственной электросистемы Грузии, электроэнергия, выработанная Ингури ГЭС за 8 месяцев 2017 года составила 2620 миллион киловатт часов, из них потребление Абхазии было 1329,0 млн. квт. ч., что составляло 50,7% общей выработки Ингури ГЭС.

    В 2016 году Ингури ГЭС выработала 3548,7 млн. квт. ч. элек


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