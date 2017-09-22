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  • Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
  • В 2016 году грузинскими медицинскими услугами воспользовались до 1500 пациентов из Абхазии
  • «Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов
  • Сын абхазского «гепрокурора» был задержан на краже
  • Кремль сделал еще один шаг на пути аннексии Абхазии
  • Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии

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    В Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии
    22.09.2017
    23-24 сентября по инициативе Центра черкесской культуры и по содействию администрации Зугдиди в Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии.

    23 сентября

    10:00 - возложение венка к мемориалу жертвам геноцида черкесского народа (Анаклиа).
    11:00 - открытие фестиваля (зал конференций гостиницы Palm Beach)

    24 сентября

    10:00 – Международная научная сессия (зал конференций гостиницы Palm Beach).

    В 2011 году парламент Грузии принял постановление, которым признал "актом геноцида" "массовое уничтожение черкесского народа, и их принудительное изгнание из исторической родины" Российской империей в XIX веке. По данному решению, принятому единогласно 95 голосами, Грузия стала первой страной, признавшей геноцид черкесов.


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