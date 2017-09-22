23-24 сентября по инициативе Центра черкесской культуры и по содействию администрации Зугдиди в Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии.



23 сентября



10:00 - возложение венка к мемориалу жертвам геноцида черкесского народа (Анаклиа).

11:00 - открытие фестиваля (зал конференций гостиницы Palm Beach)



24 сентября



10:00 – Международная научная сессия (зал конференций гостиницы Palm Beach).



В 2011 году парламент Грузии принял постановление, которым признал "актом геноцида" "массовое уничтожение черкесского народа, и их принудительное изгнание из исторической родины" Российской империей в XIX веке. По данному решению, принятому единогласно 95 голосами, Грузия стала первой страной, признавшей геноцид черкесов.













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