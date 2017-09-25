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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жителям Гальского района Абхазии угрожает голод

25.09.2017 "Население сел Нижней зоны Гали старается сбежать с территории проживания. Правда, дома массово не покидают, но было несколько случаев, когда местным удалось перейти в села по другую сторону реки. Люди опасаются, что если останутся, будут обречены на голод, поскольку урожай нынешнего года был полностью уничтожен. Ожидается, что они не смогут завозить продовольствие из Зугдиди, а импортированные из России продукты и без того затрудняются покупать из-за их дороговизны. Люди в ожидании очередного подорожания, что в оккупированном районе равносильно голоданию "- пишет газета "Резонанси" в статье под заглавием "Жители Гали перед угрозой голодания".



"Урожай орехов и кукурузы, которого и без того было мало, почти везде уничтожен. Люди сталкиваются с проблемой почти во всех селах оккупированного района. По словам местных, Мраморные клопы враг не только орехов и кукурузы, но и всех растений. Люди остались без доходов. По информации одного из уроженцев Гали, почти ничего не осталось, чего коснулся паразит, но для оккупированного района проблемой являются не только Мраморные клопы. Живущие при режиме сепаратистов находятся в экономической блокаде. Местным будет крайне трудно перезимовать. В последнее время и без того продукты из Зугдиди в Гали меньше поступают, и населению приходится в разы дороже покупать товары, завезенные из России. Неурожайный год еще больше отяготит положение людей, в Нижней зоне Гали многие семьи махнули рукой на урожай. По словам уроженца села Набакеви, Рауля Эхвая, сбор орехов не имеет смысла, поскольку паразит испортил почти все"- пишет издание.



По словам жителя Гали, люди озадачены.



"С одного гектара площади я не получил и 100 килограммов орехов, когда в нормальный сезон собирал 1,5 тонны урожая. Здесь у нас нет другого источника дохода, мы полностью зависим от орехов и кукурузы. И тот и другой уничтожен. Получается, что нам придется голодать. И выхода нет, к кому обратится за помощью, когда все одинаково нуждаются? Не стало огорода - помидоры, огурцы, баклажаны, перец, фрукты, зелень - все испортилось. Все, у кого есть возможность, или какое-то жилье, уже ушли отсюда на ту сторону Ингури. Они смогут элементарно хотя бы детей водить в грузинскую школу, не говоря о других проблемах".



По информации местных, продукты в Гали каждый сезон и без того дорожают, а в этом году они продаются по катастрофически высокой цене. Отдельная тема "таможенный налог", который жителям Гали приходится платить за транспортировку груза. Правда, почти ни у кого нет орехов для продажи, но тариф все равно в силе. Примечательно, что несколько лет назад больше всего налога назначили именно на орехи. И сейчас перевозка одного килограмма продукта стоит 1 лари, а в случае кукурузы гражданам приходится платить 0,80 тетри за килограмм. Ввоз одного мешка удобрений на оккупированную территорию обходится 5 лари, а расходы на транспортировку одного мешка сахара составляют около 10 лари. Что касается ввоза бытовой техники в Гали, "тариф" определяется по величине товара, и в среднем колеблется в рамках 50-100 лари"- говорится в статье.



"В действительности у жителей Гали не осталось, что вывозить, и не надеются на то, что смогут завозить продовольствие. Не меньше проблемы также и в Зугдиди, где в ближайшие месяцы ожидается дефицит продукта. Соответственно, ввоз продукта в Гали в текущем году менее вероятен. Тяжесть зависимости от российских продуктов хорошо знакомая проблема для гальского населения. Они опасаются, что не смогут покупать продовольствие. Житель Отобая Вахтанг Гогохия обеспокоен тем, что теряет смысла желание оставаться в Гали, и у людей не будет возможности урегулировать элементарную бытовую проблему. Отдельно опасаются криминогенной обстановки, что также знакомая проблема для оккупированного региона. По словам Вахтанга Гогохия:



"Люди стараются сбежать отсюда, и это не удивительно. В свое время мы рискнули и остались. Фактически, мы смотрели в глаза смерти. Тогда мы сделали так, потому что хотели иметь собственный доход, и миновать нужду. Это вполне оправдало, мы даже построили новые дома, оправились, а сейчас из-за вредителей жизнь превратилась в ад. Я уже чувствую приближение нужды, старая кукуруза на исходе, а нового пока нет, и не жду. Излишне говорить о том, чтобы сделать запасы. Через некоторое время все настолько подорожает, что никто не сможет покупать продукты. Боюсь, усилится криминал. Оставаться здесь не имеет смысла, но мне некуда идти, мы оказались в безвыходной ситуации"- пишет автор статьи.











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