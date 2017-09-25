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    250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
    25.09.2017
    В связи с тяжелым положением жителей Гальского района в связи с отсутствием в нынешнем году урожая орехов и кукурузы, 250 семьям в виде гуманитарной помощи раздадут по одному мешку муки.

    Жители оккупированного Гальского района остаются без урожая и доходов из-за мраморных клопов, уничтоживших урожай орехов и кукурузы полностью. На встрече с руководителем абхазской администрации Гальского района местные жители заявили, что насекомые почти полностью уничтожили урожай зерновых и фруктов, и они остались без средств существования.

    Из-за этого население села Вторая Отобая оккупированного Гальского района просит де-факто руководство освободить их от т.н. налогов, с чем начальник т.н. администрации Темур Надарая категорически не согласен.

    "Мы использовали более эффективные средства борьбы против мраморных клопов, чем Грузия, и результат у нас сравнительно лучше. Я знаю, что положение тяжелое, но это не освобождает вас от обязательства платить налоги"- заявил на встрече с местными Темур Надарая.

    Администрация оккупированного Гальского района предлагает населению заплатить налоги, и из средств, поступивших в т.н. бюджет обещает помочь сельскому населению, в частности, 250 семьям раздать по одному мешку муки.


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