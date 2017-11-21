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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными

21.11.2017 Несколько дней назад т.н. Минобразования Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии) закрыло одну из двух действующих в селе школ, где учащиеся получали образование включительно по девятый класс. Причиной было названо небольшое количество учеников. Здесь общее количество детей не превышало 23, работали 12 педагогов и 3 технических сотрудника.



По заявлению заместителя министра образования автономной республики Абхазии, Бесика Одишария "Радио Свободе", из 23 учеников уже бывшей базовой школы 15 переведены в публичную школу Тагилони, а остальных перераспределили в публичной школе соседнего села Набакеви.



Что касается педагогов, по слова Одишария, они были перераспределены в разные школы, но судьба пятерых все еще остается неопределенной.



"Разговор идет о школах сел Тагилони, Набакеви, Сиды, и Пичори, где должны быть перераспределены эти учителя, но судьба пяти преподавателей на данное время остается неопределенной. Кроме того они говорят, что четыре из них пенсионного возраста, и они отказываются от трудоустройства преподавателей пенсионного возраста. Что касается учебников, по информации директора школы, их перевезли в школу Тагилони".



По информации Бесика Одишария, закрытие школы не создает особую проблему ученикам, поскольку существующие образовательные учреждения территориально не находятся далеко. Бесик Одишария видит больше проблем в том, что воспитанникам сменили школу в период учебы. Ему непонятно, почему де-факто власть приняла такое решение в процессе учебы, когда могла сделать то же самое до начала учебного года. В то же время Бесик Одишария подтверждает, что контингент учащихся в школах Гальского района со временем сокращается. Причиной он называет переход образовательных учреждений оккупированных территорий с грузинского преподавания на русский.



С данным мнением представителя правительства Абхазии не согласен респондент "Радио Свободы", живущий в селе Набакеви Гальского района. Женщина, имя которой не называем по ее просьбе, в телефонной беседе говорит, что сокращение контингента в школах связано со сложившимся тяжелым социальным положением в регионе.



"Да, детям трудно учится, это явно так, но ученики и педагоги понимают друг друга, не требуют от них столько, как например, в городских школах, где учеба ведется на русском языке. Причина в том, что у людей на селе нет никаких доходов, нет орехов, нет фейхоа. Люди предпочитают уехать и найти где-то работу, чтобы прокормить свою семью"- говорит респондент.



На вопрос, планируется ли принятие такого же решения по отношению других школ, в правительстве А/Р Абхазии не могут дать ответ.



"Такая тенденция закрытия школ раньше не замечалась. Да, они говорили, что часть школ надо упразднить и т.д., но это первый случай, когда абхазская администрация закрыла школу. Сегодня трудно сказать распространится ли это на другие школы"- говорит Бесик Одишария.



По информации правительства Абхазии, после закрытия базовой школы Тагилони в Гальском районе остается 30 школ.











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