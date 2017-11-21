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    Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
    21.11.2017
    Российским оккупантам в Абхазии в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Жилье получили 78 военнослужащих оккупационной базы в Гудауте.

    По завершению выдачи ключей, генерал-полковник Александр Дворников вместе с семьей новоселов осмотрел новую квартиру и проверил качество оснащения и отделки жилья. Офицер с женой и детьми пригласили командующего в гости на чаепитие.

    Построенный на территории базы жилой комплекс, состоит из пяти двухэтажных домов. Все 78 квартир новых таунхаусов включены в фонд служебного жилья и предназначены для размещения военнослужащих со своими семьями. Старт постройке жилого комплекса был дан в конце 2015 года.

    В домах имеются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с евроремонтом, оснащенные необходимой бытовой техникой и мебелью, в том числе электропечами, водонагревателями, телевизорами, холодильниками, столами, мягкими диванами и креслами. На придомовой территории оборудованы современные детские площадки.

    В течение 2018 года в военном соединении планируется обеспечить служебным жильем еще более 200 военнослужащих.

    На данный момент на территории базы полным ходом осуществляется строительство 14 идентичных домов - собраны конструкции, проводится подводка необходимых коммуникаций. Также достраиваются детский сад, школа и спортивный стадион.




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