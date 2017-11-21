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    Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
    21.11.2017
    По заявлению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, на встрече с Карасиным об открытии железной дороги Абхазии ни слова не было сказано.

    Зураб Абашидзе категорически опроверг информацию, распространенную азербайджанскими медиа, будто в беседе с российскими СМИ он заявил, что на встрече договорились о вопросе открытия железной дороги Абхазии.

    "На эту тему вообще не было ни слова сказано. Был разговор о соглашении 2011 года о таможенном мониторинге торговли между Грузией и Россией. А также мы договорились, что в конце этого месяца состоится встреча в Швейцарии. Представители швейцарской компании пройдут с российской стороной оставшиеся нюансы, и надеюсь, после этого договор будет скоро оформлен.

    Касательно разговоров об отмене визового режима. Карасин коротко прокомментировал эту тему, что идет работа в данном направлении. Ничего другого он не сказал. Разговор коснулся также торгово-экономических, транспортных и гуманитарных вопросов, в этом контексте вопрос особого значения не рассматривался"- заявил Зураб Абашидзе.





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