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    Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
    21.11.2017
    На карте турецкой авиакомпании Pegasus Airlines оккупированная Россией Абхазия уже не указана в качестве независимого государства. Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии. Там отмечают, что компания исправила ошибку.

    Несколько дней назад пользователи заметили, что на карте авиакомпании Абхазия отделена от остальной Грузии и представлена в качестве независимой единицы. По этому поводу сделал комментарий и посол Турции в Грузии. Он отметил, что вероятно была допущена ошибка и обещал разобраться с этим.


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