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    НАП Грузии передаст Абхазии препараты и технику против мраморного клопа
    22.03.2018
    Центральная власть передаст жителям оккупированной территории Абхазии 20 тонн препарата для борьбы с мраморным клопом. Наряду с этим предусмотрена поставка специальной техники. На встрече в Зугдиди заместитель начальника Национального агентства продовольствия Зураб Липартия заявил, что соответствующие процедуры уже начались.

    В то же время, по его заявлению, на данном этапе у них нет информации об ареале распространения мраморного клопа. Национальное агентство продовольствия планирует по этому вопросу консультации с членами сепаратистского правительства Абхазии.

    "Мы сможем передать препарат, наверное, через несколько дней. Кроме того, дополнительно предусмотрены рюкзаки для препаратов. Это для тех рабочих групп, которые по нашей информации, сформированы в Гали. Кроме того, мы собираемся выйти на контакт с представителями де-факто правительства, со специалистами, чтобы поговорить, поскольку не знаем точной картины, что происходит в других районах Абхазии.

    Это чрезвычайно важно, чтобы координированно провести мероприятия. Мы не знаем какая площадь повреждена, поскольку можем дополнительно выделить препарат, чтобы полностью покрыть территорию Абхазии"- заявил Зураб Липартия на встрече, проведенной по инициативе правительства Автономной Республики Абхазия, и организованной департаментом сельского хозяйства, охраны окружающей среды, и природных ресурсов А/Р Абхазии.

    На встрече, на которой также присутствовали граждане Грузии, проживающие на оккупированной территории, рассматривали мероприятия, запланированные против мраморного клопа в Абхазии и остальных регионах страны. Жителей Гали по их же просьбе СМИ не снимали. У этих людей была возможность задать вопросы представителям власти. Они в основном касались сроков передачи и количества препаратов. Была просьба также о передаче специальной техники:

    "Был поставлен вопрос об опрыскивающей технике. Мы, к сожалению, ограничены, во время осуществления государственной программы у нас нет возможности свободной закупки, чтобы передать это на территорию Абхазии. У нас есть печальный урок, который произошел в прошлом году, когда мы передали им опрыскивающие аппараты и около 20 тонн препарата, лишь малая доля которого осталась в Гали. Остальные ушли в неизвестном направлении, и мы не получили желаемого результата"- отметил Зураб Липартия.

    По его же словам, во избежание подобных фактов идет поиск путей, с помощью которых эти работы будут осуществлены согласованно и координированно. Он обратился к жителям Гали, и еще раз объяснил, что Абхазию касаются все программы, что и остальную Грузию:

    "Поверьте, мы максимально делаем, чтобы вы получили пользу из этой программы. Мы с вами, и ни минуты не думайте, что то, что осуществляется здесь, не будет осуществлено в Абхазии"- заявил заместитель начальника Национального агентства продовольствия.


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