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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС

18.04.2018 Зимой электроэнергия, выработанная главной электростанцией страны, Ингури ГЭС и каскадом Варднил ГЭС, фактически полностью уходит в Абхазию.



На это указывает баланс электроэнергии 2018 года, по которому 92,6% электроэнергии, произведенной обеими ГЭС, поставлялись оккупированному региону.



Как известно, Абхазия снабжается электроэнергией, выработанной Ингури ГЭС и Варднил ГЭС. В зимний сезон более 50% выработанной обеими ГЭС электроэнергии забирает Абхазия, летом этот показатель сравнительно снижается. Примечательно и то, что абхазы получают выработанную Ингури ГЭС электроэнергию совершенно бесплатно.



Согласно балансу электроэнергии Грузии, в январе-марте электроэнергия, выработанная Ингури ГЭС и каскадом Варднил ГЭС составила 724,8 млн. квт/ч., из них 671,3 млн. квт./ч использовал регион Абхазии, это значит, что в I квартале 2018 года абхазы забрали 92,6% электроэнергии, произведенной этими двумя гидроэлектростанциями. В январе-декабре 2017 года регион Абхазии забрал 46,9%.



Касательно каждого месяца, данные выглядят следующим образом: в январе Ингури ГЭС и Варднил ГЭС произвели 259,1 млн. квт/ч, в феврале - 228,2 млн. квт/ч, в марте- 237,4 млн. квт/ч. Размер электроэнергии, поставленной Абхазии в январе составил 247, 408 млн. квт/ч., в феврале – 216,467 млн. квт/ч, в марте - 207,426 млн. квт/ч.



Как известно, Ингури ГЭС была пущена в эксплуатацию в 1978 году, но строительные работы закончились в 1988 году. Годовая выработка Ингури ГЭС превышает 3 миллиарда киловатт часов.



По устному соглашению, заключенному в 1997 году, 40% электроэнергии, произведенной Ингури ГЭС и Варднил ГЭС (на территории Гали) должен был забирать регион Абхазии, а 60%- остальные регионы Грузии. Между правительствами Грузии и де-факто Абхазии не существует официально подписанного документа в связи с распределением квот, но абхазы всегда забирают больше 40-50% электричества, и, причем, всегда бесплатно.









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