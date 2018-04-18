Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США

И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявляет, что новая инициатива Грузии «Шаг к лучшему будущему» будет значительной и окажет позитивное влияние на мирный процесс.



Как заявила Элизабет Руд, США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, в международно признанных границах.



«Мы поддерживаем новую инициативу Грузии для укрепления своей территориальной целостности. Мы верим, что эта инициатива, которая предусматривает новые возможность в направлении упрощения торговли и образования для проживающих в Абхазии и Южной Осетии, будет важным шагом. Думаем, что она окажет новое, позитивное влияние на мирный процесс», — заявила Руд.



4 апреля на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил новую мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему».









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