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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури

18.04.2018 С 2010 года правительство Грузии совершенно бесплатно оказывает медицинскую помощь любому лицу с абхазским паспортом. Этим в основном пользуются абхазы, и их число ежегодно увеличивается.



DFWatch поинтересовался, какую помощь оказывают населению в оккупированной Абхазии, и поговорил с людьми, которые непосредственно контактировали с местными больницами. (Респондентами издания являются жители Гали, а также сел Тагилони, Чубурхинджи, Набакеви, и Сида).



Жители вышеперечисленных сел говорят, что в оккупированном регионе можно получить только первичную помощь, для остального врачи с самого же начала советуют пациентам перейти на контролируемую Грузией территорию.



"Примерно две недели назад я поранил пилой ногу, чтобы перейти в Зугдиди надо больше времени, поэтому меня сразу же отвезли в больницу Гали, где мне оказали первую помощь. Остановили кровотечение, но для другого рода лечения врач посоветовал перейти на эту сторону Ингури, поскольку на месте у них нет соответствующих медикаментов"- заявил 60-летний О.Дз.



Примерно то же самое рассказывает женщина 52 лет, которая обратилась в больницу для получения первой помощи с переломом челюстной кости.



"Совершенно случайно я получила достаточно тяжелую травму в области челюсти. Потеряла много крови, и поскольку был вечер, и я физически не могла перейти "границу", обратилась для первой помощи в больницу Гали. Мне сделали рентген, но аппаратура настолько старая, что не смогли точно сказать, был ли перелом. Врач предположил, что был, и направил меня в Зугдиди. На другой день мы с утра поехали, но в Кутаиси, и оказалось, что был перелом челюсти в шести местах"- заявила DFWatch Г.Б.



Местные говорят, что кроме того, что там нет соответствующей аппаратуры, катастрофическое положение также и с точки зрения родов.



"Я думаю, что те, кто там рожают, сумасшедшие. Я родила троих детей, но всех в Зугдиди. Зачем подвергать себя опасности пока существует эта возможность? О кесаревом сечении вообще не стоит говорить. Год назад у них погибла 36 летняя жительница села Сида, она ждала третьего ребенка, в Зугдиди врач назначил ей кесарево сечение, поскольку ее беспокоили проблемы головы. А здешний врач, оказывается, сказал ей, дескать, ты же здоровая, как танк. К сожалению, она умерла при родах, трое детей остались сиротами. Около месяца назад тоже не смогли помочь родам, и ребенок родился мертвым"- говорит DFWatch Х.Дж. 30 лет.



У читателя, вероятно, возникнет вопрос, почему рискуют, и почему рожают в таких условиях? DFWatch задал этот вопрос населению, а ответ был двух видов: первый - не успевают пересечь "границу", а вторая часть рискует, чтобы у ребенка была местная метрика.



Наряду с некачественной медицинской услугой местные делают акцент на дороговизну лекарств, и заявляют, что в Гали любое лекарство стоит вдвое дороже, чем на контролируемой территории Грузии. Что касается ввезенных из России лекарств, их цены еще выше.



Сами абхазы, у которых есть возможность, едут в Россию лечиться, а менее обеспеченные переходят на контролируемую территорию Грузии, и пользуются бесплатной услугой.



На данном фоне грузинское население Гали выражает недовольство в адрес правительства Грузии, и хочет, чтобы медицинская помощь для проживающих в оккупированной Абхазии грузин была такая же бесплатная, как для абхазов.



"Здесь в основном остались люди в возрасте. Молодежь уезжает, и по разной причине не возвращается назад. Пожилых людей в основном беспокоят давление и проблемы сердца, а лечение, как известно, дорого обходится. У нас нет такой возможности, поскольку уже и сил нет работать, а на пенсию сколько сделать. Было бы хорошо, чтобы и нам оказывали бесплатную услугу, как абхазам, хотя бы на основании справки, выданной местной главой администрации, что подтвердит, что мы действительно живем здесь"- отметила женщина 75 лет в разговоре с DFWatch.



К информации, на территории Гали в настоящем работают три больницы, в Набакеви, Баргеби, и в самом Гали. Следует отметить, что в Сухуми планировалось открытие кардиологической клиники, но не удалось из-за отсутствия кадров.











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