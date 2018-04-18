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    ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
    18.04.2018
    К практической части мирной инициативы правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» подключится и Евросоюз.

    Как заявил руководитель представительства ЕС в Грузии Янош Херман в ответ на вопрос Первого канала, сейчас важным этапом являются парламентские обсуждения проекта, в результате чего ЕС пересмотрит проекты в поддержку населения, проживающего в оккупированных регионах и соответственно, подключится к мирной инициативе.

    Херман сегодня подчеркнул и то, что Евросоюз был одним из первых, кто одобрил «Шаг к лучшему будущему» и поддержал его.

    «Инициатива будет служить интересам граждан по обеим сторонам разделительной линии. Евросоюз готов поддержать осуществление проекта, в том числе и практическими шагами. Также, мы ждем парламентских обсуждений проекта, которые, как я понимаю, скоро начнутся. У ЕС есть довольно большое количество текущих проектов, которые служат населению в уязвимых регионах и на близлежащих территориях. Это – часть нашей политики непризнания и вовлеченности. Мы глубоко проанализируем мирную инициативу Грузии и посмотрим, какие результаты будут у нее в наших же программах сотрудничества. В течение многих лет, ЕС выделял десятки миллионов евро в виде разных программ в этих регионах. Сейчас, когда у нас на руках есть эта инициатива, мы посмотрим, какие улучшения можем внести. Мы видим, что можем сделать это по нескольким конкретным направлениям, в том числе – упрощение торговли, обмен и направление образования», — отметил Янош Херман на вопрос Первого канала.


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