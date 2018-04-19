В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ

19.04.2018 Сухумский режим заговорил о закрытии в раках "оптимизации" еще 7 грузинских школ в Гали. Официально решение пока не принято, но с учетом существующего прецедента, когда в конце минувшего года была закрыта школа Тагилони, местное населения ожидает худшее.



"Это фактически означает полное опустение и без того опустевших сел" – заявил DFWatch преподаватель одной из школ Гали.



Кроме того, идет разговор, что грузинских директоров заменят абхазы.



"В текущем году директора школы села Баргеби уже сменили. Сейчас директор абхаз. А также активно рассматривается замена директоров и других школ с достаточно большим контингентом с учетом зоны конфликта"- отметил еще один местный педагог.



По словам руководителя образовательного ресурс-центра Гали Ноны Шония, она тоже слышала о закрытии школ, но надеется, что в конечном итоге это не будет исполнено.



"Действительно идет разговор об оптимизации школ, но в администрации официальное решение пока не принято. До конца этого учебного года изменения не ожидаются. Акцент больше делается на замену грузинских директоров на абхазских"- заявила Нона Шония изданию.



Напомним, что в минувшем году закрыли одну школу в селе Меоре Тагилони Гальского района. В настоящем в Гальском районе всего функционируют 10 грузинских школ. В целом на территории Гальлского района 30 школ, где учатся 4315 учеников.











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