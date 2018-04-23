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23.04.2018 Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах, — информацию об этом распространяет Международный комитет Красного Креста.



С использование мультидисциплинарного подхода, основанного на медицинско-антропологической экспертизе, идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах.



По информации Международного комитета Красного Креста, это – результат координационного механизма, работающего под эгидой Международного комитета Красного Креста, задача которого – идентификация людей, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-93 гг. Сейчас представители властей Грузии и Международного комитета Красного Креста информируют семьи о передаче им останков и официальной церемонии.



«Сегодня еще для 22 семей завершилась длительная неопределенность. К сожалению, в результате вооруженных конфликтов 90-ых годов и августа 2008 года, более 2400 человек вновь считаются пропавшими без вести. У семей есть право знать об их участи», — отметила руководитель делегации Международного комитета Красного Креста Билиана Милошевич.



«После того, как в 2010 году, при технической и финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста, был создан координационный механизм, были найдены останки 325 человек, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом Абхазии в 1992-93 годах, из которых 148 – идентифицированы. Процесс идентификации остальных останков вновь проходит.



Международный комитет Красного Креста, исходя из своего нейтрального, непредвзятого и независимого мандата, поддерживает все попытки, чтобы семьи получили ответ о пропавших близких. МККК призывает всех тех лиц, которые обладают какой-либо информацией о пропавших без вести грузинах, абхазах и осетинах, и предположительных захоронениях, связаться с ним. Международный комитет Красного Креста использует предоставленную ему любую информацию с полной защитой конфиденциальности, только в целях гуманитарной программы», — говорится в информации, распространенной Международным комитетом Красного Креста.









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