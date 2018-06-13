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    Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
    13.06.2018
    Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
    В т.н. отделении образования оккупированного Гальского района с директорами гальских школ встретились т.н. заведующий отделением образования и т.н. министр культуры. Об этом сообщают абхазские СМИ.

    Главный акцент на встрече был сделан на изучении абхазского и русского языков. Куратор по культуре и образованию Наира Амалия заявила, что изучение абхазского языка должно начаться с детского сада, во всех школах должны быть обустроены кабинеты по абхазскому языку и литературе, которые директорам уже пообещали оснастить.

    По ее словам, необходимо приглашать квалифицированные кадры.

    Наира Амалия заявляет, что для преодоления языкового барьера в Гальском доме культуры откроют бесплатные курсы по изучению абхазского языка.


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