Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка

В т.н. отделении образования оккупированного Гальского района с директорами гальских школ встретились т.н. заведующий отделением образования и т.н. министр культуры. Об этом сообщают абхазские СМИ.



Главный акцент на встрече был сделан на изучении абхазского и русского языков. Куратор по культуре и образованию Наира Амалия заявила, что изучение абхазского языка должно начаться с детского сада, во всех школах должны быть обустроены кабинеты по абхазскому языку и литературе, которые директорам уже пообещали оснастить.



По ее словам, необходимо приглашать квалифицированные кадры.



Наира Амалия заявляет, что для преодоления языкового барьера в Гальском доме культуры откроют бесплатные курсы по изучению абхазского языка.









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