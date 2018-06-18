Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО

Сотрудникам руководящих структур в Абхазии теперь запрещено участвовать в любых международных поездках, которые организуют неправительственные организации. Другими словами, тем, кто так или иначе участвует в принятии решений в Абхазии, запрещено участвовать в международных встречах, которые организуют неправительственные организации.



Это решение принял «кабинет министров» Абхазии, оно размещено на его официальном сайте. В целом кабинет подготовил внушительный список таких регуляций для правительственных структур – на сайте опубликовано более ста сообщений.



В их числе есть и еще одно поручение всем ведомствам, касающееся гражданской активности в Абхазии. Ведомства должны “доложить [кабинету министров] о деятельности международных неправительственных организаций на территории Республики Абхазия».



Подобные ограничения в Абхазии принимаются впервые.









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