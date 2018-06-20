Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с послами ОБСЕ, которые находятся с визитом в Грузии.



По информации пресс-службы администрации президента, на встрече, на которой присутствовали заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, секретарь президента по внешним связям Тенгиз Пхаладзе и парламентский секретарь Анна Нацвлишвили, стороны обсудили важность поддержки ОБСЕ Грузии и текущие демократические процессы в стране.



Особое внимание было уделено проблематике безопасности и ситуации на оккупированных территориях. Тем вопросам, которые связаны с похищением людей в оккупированных регионах, пыткам и нарушению прав человека.



Речь зашла о конкретных шагах, с помощью которых должны активизироваться международные организации и особенно роль ОБСЕ в регионе в контексте существующей безопасности.



Президент Грузии подчеркнул, что оккупированные территории Грузии не должны оставаться без международного мониторинга.









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