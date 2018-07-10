В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде

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10.07.2018 В первый летний месяц 2018 года сотрудники автоинспекции оштрафовали 252 водителя, которые сели за руль нетрезвыми. В мае их было 198. Пока это абсолютный рекорд за все время анализа "Sputnik" сводок МВД Абхазии. По "пьяным" показателям до этого момента лидировал апрель 2018 года, когда инспекторы "поймали" 247 нетрезвых автолюбителей.



Город Сухуми уже три месяц подряд занимает первую строчку в "пьяном" рейтинге, опережая с 70 водителями подшофе в июне на пять пунктов главную автотрассу Абхазии.



Гагра и Гудаута дали в статистику по 36 выпивших водителя, разделив между собой "бронзу". Звание самого "трезвого" района страны второй месяц подряд сохраняет за собой Гульрипши, где в июне был задержан в состоянии опьянения всего один водитель. Ткварчели и Гали, которые на протяжении долго времени служили примером для подражания, сдали позиции – четыре и семь выпивших водителя.



Снова удивили прекрасные представительницы водительского сообщества. Если раньше количество нарушительниц не превышало двух в месяц, то в июне их было вдвое больше. Самой молодой девушкой "в хорошем настроении" оказалась 21-летняя сухумчанка, а самой взрослой – 40-летняя жительница Сухумского района.



На первую строчку антирейтинга "выбились" водители в возрасте от 25 до 30 лет – их в июне было 49 человек. Вслед за ними идут автолюбители от 30 до 35 лет – 43 человека, а на третьей позиции "пьяных рекордов" расположились автолюбители в возрасте от 35 до 50 лет и старше — в июне "застукали" сорок одного человека.



Самым молодым нарушителем оказался 18-летний парень, а самым взрослым – 67-летний мужчина. Календарь "трезвости" выявил три крупных всплеска за месяц. Они произошли с 1 по 3 число, с 8 по 10 и с 15 по17 июня. За эти дни инспекторы выписали 37% от общего числа протоколов за езду в нетрезвом состоянии.



При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте абхазского "МВД".











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