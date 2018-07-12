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    В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
    12.07.2018
    8 июля на магазин турецких сладостей, располагающийся на сухумской набережной, было совершено вооружённое нападение.

    По сообщению абхазского «МВД», "группа на тот момент неизвестных лиц, вооруженных холодным и огнестрельным оружием неустановленного образца, ворвались в вышеуказанный магазин с целью хищения денежных средств из кассового аппарата, и, в ходе развязавшегося конфликта, нанесли телесные повреждения хозяевам торговой точки, после чего с места преступления скрылись".

    В настоящее время задержан один человек. У преступника изъято огнестрельное оружие. В отношении остальных подозреваемых проводится комплекс оперативно-розыскные мероприятия.

    Глава МВД Гарри Аршба отметил, что в отношении сотрудников, которые первыми прибыли на место преступления и не приняли должных оперативных мер реагирования, проводится служебная проверка, последние отстранены от занимаемых должностей.

    В ведомстве отмечают что в ходе расследования по данному преступлению будет предоставлена дополнительная информация.


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