В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей

8 июля на магазин турецких сладостей, располагающийся на сухумской набережной, было совершено вооружённое нападение.



По сообщению абхазского «МВД», "группа на тот момент неизвестных лиц, вооруженных холодным и огнестрельным оружием неустановленного образца, ворвались в вышеуказанный магазин с целью хищения денежных средств из кассового аппарата, и, в ходе развязавшегося конфликта, нанесли телесные повреждения хозяевам торговой точки, после чего с места преступления скрылись".



В настоящее время задержан один человек. У преступника изъято огнестрельное оружие. В отношении остальных подозреваемых проводится комплекс оперативно-розыскные мероприятия.



Глава МВД Гарри Аршба отметил, что в отношении сотрудников, которые первыми прибыли на место преступления и не приняли должных оперативных мер реагирования, проводится служебная проверка, последние отстранены от занимаемых должностей.



В ведомстве отмечают что в ходе расследования по данному преступлению будет предоставлена дополнительная информация.









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