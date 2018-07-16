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    Жена убила мужа в ходе семейной ссоры в Сухуми
    16.07.2018
    В ходе возникшей семейной ссоры С. Кварчия нанесла телесные повреждения своему супругу Д. Авидзба, который от полученных травм скончался. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу МВД марионеточного режима Абхазии Абхазии.

    "14 июля в 12:35 в дежурную часть отделения милиции УВД по городу Сухуми поступило телефонное сообщение из приемного отделения центральной Республиканской больницы о доставлении мужчины с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами мягких тканей лица и переломом основания черепа", — говорится в сообщении.

    Женщина явилась с повинной в Управление внутренних дел по городу Сухум, где дала признательные показания. Кварчия задержана и водворена в ИВС. Возбуждено уголовное дело.


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