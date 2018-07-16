Ссора между братьями завершилась убийством

Убийство произошло в селе Бармыш Гудаутского района в воскресенье 15 июля. Потерпевший Адгур Махария был доставлен в гагрскую больницу, где от полученных ранений скончался. Убитый получил множественные ранения из автомата.



Следственная группа выехала на место преступления для изучения всех обстоятельств произошедшего убийства. Было установлено, что предполагаемым мотивом убийства послужила ссора между погибшим и его родным братом Махария Д.К. 1965 года рождения.



В ходе осмотра места происшествия на приусадебном участке частного домовладения следователи обнаружили 12 гильз от автоматического оружия.



Принятыми оперативными мерами по "горячим следам" Даур Махария был задержан в 22:20 на посту ГАИ поселка Бзыбь и водворен в ИВС по Гагрскому району.



В течение двух дней будет решен вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.









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