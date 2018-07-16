В Гудауте ограблен офис компании «Премиум»

В пятницу 13 июля около двух часов дня четыре вооруженных человека в масках, перчатках и камуфляжной форме «проникли в бухгалтерию оптового склада ООО «Премиум», расположенного в Гудауте, и под угрозой применения насилия завладели металлическим сейфом с денежными средствами. После чего скрылись с места преступления на легковом автомобиле», сообщает пресс-служба МВД марионеточного режима Абхазии.



Автомобиль, на котором скрылись преступники позже был обнаружен.



Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.



Возбуждено уголовное дело.









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