В Гудауте ограблен офис компании «Премиум»

В пятницу 13 июля около двух часов дня четыре вооруженных человека в масках, перчатках и камуфляжной форме «проникли в бухгалтерию оптового склада ООО «Премиум», расположенного в Гудауте, и под угрозой применения насилия завладели металлическим сейфом с денежными средствами. После чего скрылись с места преступления на легковом автомобиле», сообщает пресс-служба МВД марионеточного режима Абхазии.
Автомобиль, на котором скрылись преступники позже был обнаружен.
Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.
Возбуждено уголовное дело.