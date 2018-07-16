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    Прожиточный минимум в Абхазии составил более 6 727 рублей
    16.07.2018
    Прожиточный минимум в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 июля составил 6 727,2 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Управления государственной статистики самопровозглашенной республики.

    В сообщении уточняется, что в эту сумму входят: стоимость продовольственных товаров - 4 601,4 рублей, непродовольственных товаров - 1 318,5 рублей, а также платные услуги, налоги и обязательные платежи - 807,3 рублей, передает «Апсныпресс».

    При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года величина прожиточного минимума в оккупированном регионе увеличилась на 1,2%.


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