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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута

17.07.2018 20 лет тому назад - 17 июля 1998 года на конференции полномочных представителей ООН, состоявшейся в городе Риме, был принят Римский Устав Международного Уголовного Суда – Римский Статут. В связи с этим, по нашей просьбе, заместитель председателя Верховного Совета Абхазии Джемал Гамахария сделал комментарии.



Необходимость создания системы международного уголовного правосудия была признана еще в 1948 году, когда Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря того же года утвердила конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. В условиях т. н. холодной войны, настоящая идея не могла быть претворена в жизнь. Идея международного уголовного суда стала актуальной после завершения холодной войны. Процесс его учреждения ускорили тягчайшие преступления, совершенные в первой половине 90-х годов на территории бывшей Югославии и Руанде. Стало очевидным, что кроме временно создаваемых трибуналов с определенными задачами и полномочиями, необходимо учредить постоянно действующий Международный Уголовный Суд. Он и был создан на конференции, состоявшейся 17 июля 1998 года под эгидой ООН. Суверенные государства впервые признали юрисдикцию Международного Уголовного Суда. Это было событие исторического значения, на которое большие надежды возлагала и Грузия.



Римский Статут вступил в силу с 1 июля 2002 года. Его подписали 139 государств, ратифицировали 123 страны. Среди этих стран, по вполне понятным причинам, отсутствует Российская Федерация. 16 ноября 2016 года она официально отказалась от ратификации Римского Статута. По определенным соображениям, его не ратифицировали США, Китай, Индия, Израиль и некоторые другие государства. Что касается Грузии, то ее Парламент 15 лет тому назад – 16 июля 2003 года ратифицировал Устав Международного Уголовного Суда. Страны–участницы Римского Статута входят в ассамблею стран-участниц. Она созывается ежегодно и рассматривает любые вопросы, связанные с работой Суда. Местопребыванием Суда является Гаага, однако по решению членов Суда, заседания могут проводиться в любом другом месте.



Учреждение Международного Уголовного Суда имело и имеет большое значение для Грузии, находящейся с начала 90-х годов под перманентной Российской агрессией. В результате гибридных и открытых войн, проводимых Москвой против Грузии, грузинское население Абхазии и Цхинвальского региона стало жертвой геноцида и этнической чистки. Надеемся, что Международный Уголовный Суд объективно оценит события, развернувшиеся в 2008 году в оккупированном Россией Цхинвальком регионе и вынесет справедливый вердикт.И Абхазия оккупирована той же Россией, что признается всеми авторитетными международными организациями. Более того, в Абхазии осуществляется политика ползучей аннексии. Вытекающие отсюда тягчайшие преступления, совершенные на территории Абхазии после 2003 года, то есть, после ратификации Римского Статута, могут оказаться под юрисдикцией Международного Уголовного Суда. Прежде всего, это оккупация Абхазии в результате войны августа 2008 года, тотальное нарушение прав человека со стороны оккупационного режима. По нашему мнению, эти нарушения, которые с каждым днем все более и более отягощаются, содержат признаки геноцида, преступления против человечности и военного преступления. Следовательно, они полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута. Целый ряд его статей со своими пунктами и подпунктами в точности соотносятся к существующей ныне в Абхазии обстановке (статьи 6-8). Кроме того, с сегодняшнего дня – с 17 июля 2018 года юрисдикция Международного Уголовного Суда распространится также на преступление агрессии. И это обстоятельство непосредственно касается Грузии, находящейся под Российской агрессией.



В силу ряда причин объективного и субъективного характера, Верховный Совет, в целом легитимная власть Абхазии в своей работе по деоккупации Абхазии не уделяла должного внимания использованию международных правовых механизмов, в первую очередь, Римского Статута, что всегда считал и продолжаю считать нашей ошибкой. Как только изменятся обстоятельства и будут устранены препятствующие факторы, Верховный Совет должен будет серьезно заняться данным вопросом. Впереди нас ждет международная научная конференция на базе Сухумского Государственного Университета, посвященная 20-летию Международного Уголовного Суда, 70-летию принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, а также Всеобщей Декларации прав человека. Думается, предстоящая конференция, ее результаты в определенном смысле станут для нас основой и стимулом, чтобы борьба правовыми методами превратилась в одно из главных направлений в деятельности легитимных властных структур.











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