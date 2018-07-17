Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников

17.07.2018 16 июля 2018 года примерно в 22:00 в пос. Дранда Гулрыпшского района Миная Темур Анатольевич 1977 года, по предварительному сговору с двумя неустановленными лицами, вооруженные огнестрельным оружием, умышленно совершили разбойное нападение на тепличное хозяйство ИП «Авидзба» расположенное в поселке Дранда Гульрипшского района.



В ходе разбойного нападения Миная Т.А. проник в помещение, используемое работницей хозяйства - гражданкой «Л»., (данные о потерпевшей в интересах следствия не подлежат разглашению) для временного проживания, где под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, потребовал выдать ему денежные средства.



В результате оказанного потерпевшей «Л». сопротивления последней удалось завладеть оружием нападавшего, которым она причинила нападавшему огнестрельное ранение. Миная Т.С. от полученного ранения скончался на месте, а двое неустановленных лиц скрылись с места преступления.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.



По факту правомерности применения огнестрельного оружия потерпевшей «Л». прокуратурой Гульрипшского района проводится доследственная проверка.









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