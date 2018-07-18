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    В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
    18.07.2018
    Глава холдинга «Полиграфоформление» Максим Яковлев похищен в Абхазии. Через посыльного он передал жене записку с просьбой собрать 200 млн рублей в качестве выкупа.

    Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России из корыстных побуждений. В Следственный комитет обратилась супруга Максима Яковлева. По ее словам, бизнесмен исчез во время длительного путешествия в Абхазию. В доме, в котором Яковлев останавливался, наблюдались следы борьбы и крови, мебель частично сломана.

    По данным «Фонтанки», похищение состоялось 20 июня. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 млн рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.

    Максим Яковлев временно уезжал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента. С января 2018 года лица, имеющие счета за границей, освобождены от необходимости отчитываться о движении денежных средств, если срок пребывания за пределами России в течение календарного года по совокупности превышает 183 дня. Яковлев владеет долями в зарубежных компаниях, в том числе контролирует кипрскую «Девонкрофт Ентерпрайзес Лимитед». Она числится основным собственником долей холдинга «Полиграфоформление».

    Бизнесмен, который также является миноритарием Кировского завода, скорее всего, вынужден был жить в Абхазии. Другая заграница ему закрыта. В отношении него по заявлению бывшего партнера возбуждено уголовное дело в Киргизии, Яковлев заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола.


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