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    Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
    19.07.2018
    НАТО едина в вопросах безопасности и в рамках международно признанных границ Грузии – заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

    "Сегодня мы рассмотрели вопросы безопасности в Черноморском бассейне и регионе, так же как и значительную активность России на растущее представительство НАТО в регионе. Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, и Грузия наращивает сотрудничество в данной сфере путем охраны границы и тренировки военнослужащих, охраняющих береговую линию, возросших отношений Грузии и морского флота НАТО, и большим сотрудничеством между Центром совместных морских операций Грузии и Центром морских кораблей НАТО.

    Таким образом, господин премьер-министр, НАТО едина в вопросе безопасности и поддержки территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ, что включает Абхазию и регион Южной Осетии.

    Призываем Россию, вывести свои силы с территории вашей страны"- заявил Генсек НАТО.


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