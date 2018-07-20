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    В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
    20.07.2018
    Инфекционная больница в Сухуми каждый день принимает до 30 новых пациентов с симптомами отравлений, в основном это несовершеннолетние. Случаи не связаны между собой, однако общая эпидемиологическая обстановка в разгар курортного сезона не может не настораживать.

    «Кто-то нахлебался морской воды, кто-то дыни переел, кто-то на Кындыгском источнике выпил воду», - объясняет заведующая детским отделением Сухумской городской инфекционной больницы Анжела Мамчуева, ее слова 18 июля приводит Sputnik-Abkhazia. К счастью, до госпитализации доходит не во всех случаях, большинству пациентов достаточно амбулаторной помощи.

    К врачам за помощью обращаются как отдыхающие, так и местные жители. В связи с этим абхазские медики настоятельно рекомендуют пить только бутилированную воду, забыть о мнимой пользе полоскания рта морской водой (горло, может, и подлечите, но еще неизвестно, что подхватите взамен), а также не налегать на дыни и арбузы, сезон для которых наступит только в августе.


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