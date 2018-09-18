Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства

18.09.2018 США могут в более активном процессе убедить партнеров лучше усвоить, что пребывание российских войск в Грузии является оккупацией территорий Грузии, — об этом заявляет исследователь «Heritage Foundation» Люк Коффи.



По его оценке, визит Мамуки Бахтадзе в США в ранге премьер-министра Грузии проходит в подходящее время и важно, что в Вашингтоне собираются американские и грузинские лидеры, чтобы обсудить новые шаги к укреплению двухсторонних отношений.



«Администрация Трампа оказывает Грузии большую помощь с точки зрения повышения обороноспособности и остается верной ей и сегодня. Думаю, и в будущем американское правительство должно приложить усилия к углублению сотрудничества именно по этому направлению.



Соединенные Штаты Америки могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства – «Шаг к лучшему будущему» — выразить политическую и дипломатическую поддержку.



Активная поддержка этой инициативы для Вашингтона будет примером для подражания и для других стран, а эти усилия укрепят позицию правительства Грузии и сделают эту инициативу более надежной и действенной для граждан Грузии и лиц, проживающих на оккупированных территориях», — заявляет Люк Коффи.









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