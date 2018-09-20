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    В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
    20.09.2018
    В школы Гальского района в текущем году пришли почти 400 первоклассников- сообщили DFWatch в образовательном ресурс-центре Гали.

    "Несмотря на массовый отток населения, в первом и подготовительном классах у нас все еще есть дети, что стоит приветствовать. В учебной программе пока ничего не изменилось"- заявил преподаватель одного из гальских школ.

    По его словам, педагоги опасались, что исходя из массовой миграции населения, количество первоклашек может резко сократится. Напомним, по сообщению DFWatch, в августе только из одного села района уехали на заработки в Польшу до 50 молодых человек.

    Напомним, в школах, действующих на территории Гали, учебный процесс начался 1 сентября. В настоящем в районе всего функционирует 30 школ, 10 из них пока еще наполовину грузинские. В частности, в этих школах грузинское преподавание заменили на русский по 7 класс включительно. Остальные классы школе дали закончить на грузинском языке, в результате чего в Гали все школы будут только русскоязычные.




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