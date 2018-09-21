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    Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
    21.09.2018
    К семнадцати годам заключения в колонии приговорил гражданку России Ольгу Сидтикову Гагрский районный суд за попытку ввоза рекордного количества наркотического средства "метадон" в Абхазию.

    Сидтикова признана виновной по всем статьям обвинения, по совокупности которых ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей в доход марионеточного режима.

    Двадцативосьмилетняя россиянка была задержана сотрудниками в Абхазии 25 мая 2018 года при переходе абхазского участка грузино-российской границы на реке Псоу. В результате досмотра у нее было изъято 294,157 граммов наркотического вещества "метадон".


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