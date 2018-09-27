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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии

27.09.2018 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в мероприятии по вопросам охраны культурного наследия, организованном в рамках 73-й Генеральной ассамблеи ООН.



В МИД "Интерпрессньюс" сообщили, что на встрече, посвященной необходимости выполнения инструментов ООН в сфере охраны культурного наследия, министр заострил внимание на плачевное положение памятников культурного наследия в условиях оккупации в Абхазии и Цхинвальском регионе.



По заявлению министра, уникальным памятникам культурного наследия, находящимся на оккупированных территориях, угрожает серьезная опасность, и там целенаправленно стирается грузинский исторический след, что становится причиной изменения изначального облика и содержательной сути памятников. В том числе был назван факт вандализма - уничтожение цебельдинского монастыря, который с целью устроить военный полигон развалили вооруженные силы России. По его заявлению, такие факты нарушают нормы международного права.



По словам Давида Залкалиани, вопрос охраны памятников культурного наследия на оккупированных территориях Грузии постоянно стоит в повестке дня правительства Грузии, как на переговорах с ЮНЕСКО, так и другими международными организациями, в том числе на женевских международных встречах. Правительство Грузии интенсивно работает для информирования международного сообщества, и его включенности в этот вопрос, и прибегает ко всем средствам для обеспечения присутствия международных миссий на оккупированных территориях Грузии.



Отметили, что достичь прогресса с точки зрения охраны памятников материальной культуры на оккупированных территориях Грузии возможно только должной включенностью международного сообщества. Тревожное положение на оккупированных территориях должно вызывать тревогу не только грузинского общества, но и всего цивилизованного мира, и должны проводиться более эффективные меры для охраны памятников культурного наследия не только в условиях вооруженного конфликта, но и оккупации.



По заявлению министра, Грузия успешно осуществляет конвенции ЮНЕСКО в сфере культуры, в том числе гаагскую конвенцию "Об охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта", и активно ведет популяризацию ценностей организации.











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