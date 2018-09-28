Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык

28.09.2018 - Радио "Тависуплеба" После того, как 25 лет назад пал Сухуми и город опустел от грузин, изменилась жизнь, как Абхазии, так и всей остальной Грузии. В результате войны стали беженцами до 250 000 человек, подавляющая часть которых с тех пор не видела своего дома. В настоящем населенным грузинами районом в Абхазии остается только Гали, граничащий с муниципалитетами Зугдиди и Цаленджихи. Де-факто власть из года в год ограничивает права жителей Гали. Им, как гражданам другой страны, не дают т.н. паспорта, и раздают только вид на временное жительство. Параллельно ежегодно ограничивается преподавание на грузинском языке в школах.



В Абхазии наряду с грузинским языком исчезает и абхазский язык.



По заявлению руководителя ресурс центра образования Абхазии Ноны Шония, с нового учебного года в 10 школах т.н. нижней зоны, где с 7 по 11 класс включительно сохранялось преподавание на грузинском языке, в текущем году седьмой класс стал русскоязычным. Наряду с грузинским языком, в де-факто республике Абхазии все меньше часов уделяют абхазскому.



"В нижней зоне Гали в целом абхазскому языку уделяется 29 часов, в верхней зоне Гали примерно 27-28 часов. Даже такое количество часов явствует о том, как заботятся об абхазском языке. Дети скоро забывают изученный в школе абхазский язык, им очень трудно. К сожалению, среди самих абхазов многие не знают родного абхазского языка, говорят и работают на русском языке"- заявила Нона Шония Радио "Свободе".



По ее же словам, через 3-4 года в Гали вообще не будет существовать даже грузиноязычный класс, и на том фоне, когда главным языком остается русский, создается угроза и собственно абхазскому языку.



Одна из школ в Гальском районе



Учительница, проживающая в селе Сида Гальского района, говорит, что в школе, где она сама преподает, абхазскому языку в начальных классах уделяется несколько часов:



"В некоторых классах дают два часа, в некоторых три, в нижней зоне в 4-м, 5-м и выше этих уроков нет"- говорит педагог школы села Сида, которая с целью безопасности не называет свое имя.



Абхазский язык преподают формально, так считает еще один респондент Радио "Свободы". Бывший учитель школы села Набакеви оккупированного Гальского района, Джамбул Эхвая говорит, что в школах нет специалистов языка, что, естественно, отражается на качестве образования:



"Работают знающие разговорный язык. Их цель, чтобы ученик выучил 2-3 стихотворения. Сами коренные абхазы не умеют нормально читать на абхазском языке"- говорит Джамбул Эхвая.



Из-за низкого уровня образования в школах Абхазии ученики переходят учиться в остальную Грузию. Например, у школы Цкоуши общины цаленджихского села Пахулани в нынешнем году гораздо больше учеников, чем в прошлом году. Среди них есть и первоклассники. По заявлению директора школы Вахтанга Гогохия, в текущем году у них не создавались проблемы передвижения на т.н. границе:



"Всего у меня 11 учеников из Гальского района. В минувшем году было 8. Есть ученики первого, второго, третьего, четвертого, седьмого, и девятого классов"- заявил Вахтанг Гогохия Радио "Свободе".



Несмотря на то, что в текущем году у школы Цкоуши больше учеников из Гали, в общем итоге число подростков, переходящих из оккупированного региона, сократилось. По информации ресурс центра образования Абхазии, если несколько лет назад линию оккупации пересекали более чем 100 учеников, в текущем году их число не больше 16.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>