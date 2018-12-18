.: Лента Новостей
  • В грузинские школы Гальского района завезли русские учебники
  • В Сухуми украли телефонный кабель - полгорода осталась без связи
  • Жителям Абхазии и Самегрело профинансируют бизнес идеи
  • Прошло 36 лет с гибели выдающегося футболиста Виталия Дараселия
  • Здесь вы не увидите ни одного абхаза - как русские работают у абхазов в мандариновых плантациях
  • Президент Грузии наградил погибших в ходе войны в Абхазии военных
  • В Абхазии ограбили больницу в Ткварчели - унесли всю зарплату
  • Гальским учителям будут начислять зарплату на банковские карты
  • Председатель ПА ОБСЕ: гуманитарная ситуация в Абхазии и «Южной Осетии» ухудшилась
  • В Очамчире разгулялись шакалы

    •
     
    В Сухуми украли телефонный кабель - полгорода осталась без связи
    18.12.2018
    В прошлую пятницу неизвестные похитили магистральный телефонный кабель в Сухуми, в результате чего половина города осталась без телефонной связи.

    Как сообщают абхазские СМИ, звонки по телефону не смогут совершить 500 абонентов, которые проживают на улице Адыгейской, Дзидзария и в районе городского вокзала. Воры вытянули 85 метров кабеля, а тот, что не смогли похитить – порезали.

    Среди оставшихся без телефона абонентов есть магазины и городские организации. По предварительной оценке, злоумышленники нанесли ущерб предприятию «Абхазсвязь» в размере 75 тыс. рублей.

    Следователи занимаются поиском воров, а «Абхазсвязь» пытается восстановить связь, на что, предположительно, уйдет довольно много времени.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия