В Сухуми украли телефонный кабель - полгорода осталась без связи

18.12.2018 В прошлую пятницу неизвестные похитили магистральный телефонный кабель в Сухуми, в результате чего половина города осталась без телефонной связи.



Как сообщают абхазские СМИ, звонки по телефону не смогут совершить 500 абонентов, которые проживают на улице Адыгейской, Дзидзария и в районе городского вокзала. Воры вытянули 85 метров кабеля, а тот, что не смогли похитить – порезали.



Среди оставшихся без телефона абонентов есть магазины и городские организации. По предварительной оценке, злоумышленники нанесли ущерб предприятию «Абхазсвязь» в размере 75 тыс. рублей.



Следователи занимаются поиском воров, а «Абхазсвязь» пытается восстановить связь, на что, предположительно, уйдет довольно много времени.









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